[오디오래빗] #핀테크 vs #테크핀 … 다른 점 알고 있어?

테크핀은 기술을 뜻하는 technology와 금융을 뜻하는 financial의 합성어입니다. 기술 금융 즉, IT 업체가 주도하는 금융 혁신을 뜻하는 표현입니다. 알리바바의 마윈 회장이 처음 사용하면서 알려졌습니다.주도권을 누가 가졌는지 기준이 됩니다. 은행이나 증권사 등 금융회사, 금융 스타트업이 IT 기술을 활용하는 핀테크, 기존에 IT 업체였던 플랫폼이 금융서비스를 접목한 테크핀, IT업체가 금융 서비스를 접목했는지, 금융회사가 IT 기술을 활용하는지 테크핀, 핀테크를 분류할 수 있습니다.검색포털 네이버의 네이버페이, 카카오페이를 비롯해 삼성전자가 개발한 결제 플랫폼 삼성페이도 IT 기술 기업이 활용하는 금융서비스. 바로 테크핀 입니다.네이버는 금융업 전문 자회사 네이버 파이낸셜을 출범할 예정입니다. 네이버페이를 네이버에서 분리해 새로운 법인을 만드는 건데요. 페이 대신 파이낸셜인 이유는 단순한 간편 결제를 넘어 테크핀 사업을 본격화하겠다는 뜻이란 분석입니다.전문가들은 3~4년안에 금융 서비스가 테크핀 위주로 바뀔 것이라고 전망합니다. 핀테크 대신 테크핀이라는 용어가 일상적으로 쓰일 것이라는 뜻입니다. 많은 기술 기반 기업들이 금융사를 인수하면서 테크핀으로 나서려고 하는 것도 같은 이유로 볼 수 있습니다.책임= 김민성, 연구= 신용현 한경닷컴 기자 yonghyun@hankyung.com 스토리텔러 윤민이 아나운서뉴스래빗 페이스북 facebook.com/newslabit기사제보 및 보도자료 newslab@hankyung.com