트와이스·BTS·블랙핑크·레드벨벳

케이팝 노래 제목 80% '영어'

그룹 트와이스가 23일 오후 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 진행된 미니앨범 8집 'Feel Special(필 스페셜)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 선보이고 있다. / 최혁 한경닷컴 기자 chokob@hankyung.com

최혁 한경닷컴 기자 chokob@hankyung.com

가사 속 외국어 최다 '블랙핑크'

아이돌 30~40% vs 아이유 7.1%

2018년 SBS 가요대전 레드카펫에 선 블랙핑크. / 변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com

뉴스래빗이 수집한 712곡 노래입니다. 모든 곡의 제목 글자 수가 100자라면 그중 67자는 외국어인 셈입니다. 제목에는 한국어보다 외국어가 오히려 더 많이 사용됐습니다.. 대형 기획사 가수의 주요 음원에 외국어가 많이 쓰였다면, 이미일 것입니다. 실제로 해외 활동을 염두에 두고 있는 아이돌이 한글 노래 제목에 영어로 부제를 함께 붙이는 경우는 흔합니다.처럼요.160곡 제목에 들어 있는 형태소 438개 중 85.8%가 외국어입니다. 트와이스의 히트곡 목록을 훑어만 봐도 어렵지 않게 알 수 있습니다. 'CHEER UP', 'TT', 'YES or YES', 'FANCY', 'Feel Special' 등 히트곡 대부분의 제목이 영어로만 되어 있죠.방탄소년단(79.5%), 블랙핑크(71.2%), 레드벨벳(73.9%)이 뒤를 이었습니다. 제목 형태소 10개 중 7~8개는 영어인 셈. 높은 비중입니다. 해외 발매 곡이 많은 방탄소년단을 비롯, 블랙핑크와 레드벨벳도 해외 활동을 염두에 두고 한글 제목이라도 외국어를 필수적으로 병기했기 때문입니다. '빨간 맛(Red Flavor)', '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'처럼 말이죠.반면 함께 비교한 아이유는 28.4%로 다른 팀에 비해 외국어 형태소 비중이 현저히 낮았습니다. 아이돌 그룹 4곳과 아이유의 차이가 확연합니다. 각자 음원을 발매하고 겨냥하는 시장이 다르다는 사실을 알 수 있습니다.가사 내 외국어 비중은 제목(67.6%)보다는 낮습니다.정도입니다.였습니다. 전체 가사 형태소 중였습니다. 트와이스(36.3%), 방탄소년단(33.4%), 레드벨벳(31.7%)도 블랙핑크보단 비중이 작았지만 크게 다르진 않습니다. 아이유 가사 중 외국어 형태소는 7.1%에 불과했습니다.입니다.이었습니다.