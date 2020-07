[오디오래빗] BTS, 블랙핑크까지 KPOP팬 열광하는 #한복 영어로는?

#미니영어 ♪ 이어폰을 귀에 꽂으세요 !.!





외국인 친구 만나도 쫄지 말아요.

이 영어 단어만 알면 당신도 글로벌 인싸

[오세인의 미니영어]

▽▽PLAY▽▽ 오디오래빗



#오디오래빗 ?

최근 미국을 중심으로 전 세계 케이팝(KPOP) 팬들의 관심을 받고 있는 '이것' 바로 한복인데요. 우리나라 전통 의상인 한복 영어로도 'hanbok'입니다. 소리나는 대로 쓰죠. 또 한국 전통의상을 뜻하는 'Korean traditional clothes'라고 합니다. 해외에선 어떻게 표현하는지 뉴스래빗 홈페이지에서 오디오 클립을 들어보세요.우리나라 전통의상 한복이 해외에서 인기를 끌고 있습니다. 아이돌 그룹 방탄소년단 그리고 블랙핑크 덕분인데요. 이들이 뮤직비디오에서 입은 의상이 한복이기 때문이죠.방탄소년단 멤버 슈가는 자신의 솔로곡 '대취타'에서 한복을 입었습니다. 조선시대 궁궐을 배경으로 한 대취타 뮤직비디오는 유튜브에서 1억 뷰를 돌파했죠.또 블랙핑크는 신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 공개 당일부터 유튜브 조회 수 등 역대급 신기록을 기록하고 있는데요. 뮤직비디오에 등장한 블랙핑크도 한복 의상을 입었습니다.슈가와 블랙핑크 뮤직비디오를 본 해외 팬들이 한복에도 관심을 갖고 "한복 너무 예쁘다", "어디서 살 수 있냐"는 댓글을 남기기도 했죠.한국 전통의상이 해외 팬들의 관심을 받은 건 이전에도 또 있었는데요. 조선시대 양반의 모자 '갓'의 인기가 높았습니다.2019년 넷플릭스 드라마 '킹덤'의 인기 때문이었습니다. 킹덤은 조선시대를 배경으로 한 좀비 드라마인데 이 영상을 본 해외 팬들이 '갓'에 관심을 가졌죠. 미국의 온라인 쇼핑몰 아마존에는 '한국 드라마 킹덤의 전통 모자'라는 상품으로 판매되기도 했습니다.한국 아이돌 그룹의 인기와 함께 한국 전통문화까지 널리 알려지고 있습니다.뉴스래빗 산하 오디오랩 콘텐츠입니다. 정보형, 공감형, 힐링형, 브리핑형 등 주제와 독자의 상황에 맞는 소리 지향 콘텐츠를 연구개발(R&D)합니다. 뉴스래빗이 자체적으로 커스터마이징한 오디오 플레이어를 통해 뉴스래빗 모바일웹 및 PC웹에서 편하게 듣고, 손쉽게 저장하고, 공유할 수 있습니다 !.!책임= 김민성, 연구= 신용현 한경닷컴 기자 yonghyun@hankyung.com 스토리텔러= 오세인 아나운서뉴스래빗 페이스북 facebook.com/newslabit기사제보 및 보도자료 newslab@hankyung.com